Scontro fra auto e moto sulla statale: morta 34enne, 3 feriti gravi

E’ di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio a Sciacca. Nella contrada Piana Scunchipani si sono scontrate una moto Kawasaki di grossa cilindrata che viaggiava in direzione Trapani e una Suzuki che procedeva nella direzione opposta.

Ad avere la peggio una donna di Piazza Armerina che si trovava sulla moto - Sofia Giummo -, 34 anni, madre di due figli, deceduta poco dopo l’impatto all’ospedale di Sciacca per le gravi ferite riportate. Sulla statale è atterrato un elisoccorso che ha trasportato al trauma center di Palermo il compagno della donna - un medico di 39 anni, di Aragona in servizio a Enna - che era pure in sella alla moto.

Le sue condizioni sarebbero gravi. Sono stati trasferiti al Giovanni Paolo II di Sciacca, ma soltanto per accertamenti, gli occupanti della Suzuky, un uomo e una donna. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Aggiornato alle 20.