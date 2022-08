Rotonda Giunone e statale 115, due incidenti stradali nel giro di pochi minuti: quattro feriti in ospedale

Quattro persone, nella tarda serata di ieri, sono finite al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dopo essere rimasti coinvolti in due diversi incidenti stradali: uno all'altezza della rotonda Giunone e l'altro, lungo la statale 115, al bivio per Favara e contrada Mosella. Nessuno dei quattro è rimasto, per fortuna, ferito in maniera grave. Le Volanti della Questura di Agrigento hanno dovuto correre da un capo all'altro però per prestare soccorsi e ricostruire le dinamiche dei sinistri stradali.

All'altezza della rotonda Giunone c'è stato un incidente che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. Un trentenne agrigentino, in sella ad una moto, vedendo sopraggiungere ad elevata velocità un'autovettura che s'era lasciata alle spalle Porto Empedocle, ha perso l'equilibrio ed è caduto pesantemente sull'asfalto. E' stato portato in ospedale con un'autoambulanza. Ha riportato escoriazioni, ferite e qualche trauma. Guarirà nel giro di pochi giorni.

Più grave l'incidente che s'è invece registrato lungo la statale 115 all'altezza del bivio per Favara. A sbattere sono state una Renault Clio e una Fiat Panda. Una proveniva dal senso di marcia Palma di Montechiaro-Agrigento. L'altra, senza dare precedenza, ha provato a svoltare verso contrada Mosella. Tre in questo caso le persone che sono rimaste ferite. Non si conoscono le loro condizioni cliniche, ma nessuno, già stanotte, era in pericolo di vita. Tanto nel primo, quanto nel secondo, incidente stradale sono accorse le Volanti della Questura.