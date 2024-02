"Guida ubriaco e sotto l'effetto di droga e provoca un incidente": denunciato impiegato

Un quarantenne di Ravanusa è stato denunciato, alla Procura di Agrigento, per guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti, resistenza a un pubblico ufficiale e falsa attestazione. Si tratta dell'automobilista che, lungo viale Lauricella, all'altezza di corso Aldo Moro, è rimasto coinvolto in un incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio.

A causa dell'impatto, il ravanusano impiegato è rimasto lievemente ferito. All'arrivo della pattuglia di carabinieri e avviati i controlli, il quarantenne, all'improvviso, in preda ad uno stato di alterazione dovuto ad un mix di alcolici e droga, ha fornito false generalità ed ha - stando all'accusa formalizzata a suo carico - opposto resistenza. Portato in ospedale, gli esami hanno dato conferma: l'impiegato era ubriaco e sotto l'effetto di stupefacenti.Oltre alla denuncia è stata applicata la sanzione accessoria dell'immediato ritiro della patente di guida.