Incidente sulla statale 115 a Porto Empedocle, morto motociclista sessantaseienne: era tornato per le ferie

Un motociclista sessantaseienne è morto a causa di un incidente stradale verificatosi sulla statale 115, "Sud Occidentale Sicula", all'altezza del chilometro 184,000 a Porto Empedocle. L'incidente è stato autonomo, non ha coinvolto cioè altri mezzi di passaggio. Sul posto, per soccorrere l'uomo che inizialmente appariva gravemente ferito, era anche atterrato l'elicottero del 118. Ma per il sessantaseienne emigrato, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: ha perso la vita.

La vittima è Alfonso Macannuco, 66 anni, natio di Agrigento e residente in Belgio. Un emigrato che era rientrato per un periodo di ferie. I poliziotti della Stradale di Agrigento dopo aver identificato la vittima, si sono concentrati sui rilievi di rito per provare a ricostruire la dinamica della tragedia. E' stata, naturalmente, notiziata la Procura della Repubblica ed è stata aperta un'inchiesta. Spetterà proprio ai poliziotti della Stradale provare a ricostruire cosa abbia determinato l'incidente stradale che ha ucciso Alfonso Macannuco.

L'uomo era in sella ad una Yamaha Virago, con targa belga. All'improvviso - non è chiaro se qualcuno possa avergli tagliato la strada o se qualche mezzo ha "disturbato" il percorso -, il sessantaseienne ha perso il controllo della motocicletta ed è finito, pesantemente, sull'asfalto. Il casco di protezione è "volato" dalla parte opposta rispetto alla moto. L'agrigentino, emigrato in Belgio, ha riportato ferite mortali e a nulla, appunto, è servito l'intervento dei sanitari del 118, giunti anche con elisoccorso.

Sulla statale 115, in territorio di Porto Empedocle, stanno lavorando le squadre dell'Anas e la polizia Stradale di Agrigento. La statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è temporaneamente chiusa al traffico in direzione innesto strada statale 113 Trapani. Il traffico è deviato sulla statale 115 ter. La polizia Stradale si sta occupando anche della circolazione stradale, garantendo la deviazione e la massima sicurezza possibile.