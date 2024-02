Travolta da una Jeep all'uscita dal panificio: la bimba è stata trasferita a Palermo, aperta un'inchiesta

E' stata trasferita a Palermo la bambina di 11 anni che ieri mattina, all'uscita dal panificio di via Francesco Crispi, è stata investita da una Jeep. Dopo il delicatissimo intervento chirurgico all'addome a cui è stata sottoposta dai medici dell'ospedale San Giovanni di Dio, stabilizzato il quadro clinico, così come già ipotizzato in primissima battuta, la piccola empedoclina è stata spostata in una struttura sanitaria meglio attrezzata. E il trasferimento è stato fatto su Palermo, all'ospedale Di Cristina per la precisione. Ad Agrigento manca infatti la Terapia intensiva pediatrica.

I medici volevano optare per un rapido trasferimento in elisoccorso, ma le condizioni meteo - ieri sera - non erano favorevoli. E' stato deciso dunque di procedere, e così è stato fatto, con l'ambulanza del 118.

La prognosi sulla vita della piccina, che è al momento intubata, rimane riservata. E a Porto Empedocle, inevitabilmente, cresce l'apprensione e la preoccupazione.

La procura della Repubblica di Agrigento, con il suo sostituto di turno, ha aperto un fascicolo di inchiesta. Già ieri, subito dopo l'incidente e i soccorsi prestati alla bambina, la polizia municipale ha posto sotto sequestro la Jeep guidata dal ventiseienne. Un giovane che si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi.

La bimba - stando a quanto è stato subito accertato e ricostruito dalla polizia municipale di Porto Empedocle - uscendo dal panificio stava attraversando via Francesco Crispi. Ad attenderla in macchina, dall'altra parte della carreggiata, la mamma.

(Aggiornato alle ore 10,30)