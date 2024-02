Incidente: esce dal panificio e viene travolta da una Jeep, bambina di 11 anni in gravi condizioni

Esce dal panificio, attraversa via Francesco Crispi e viene travolta da una Jeep. Una bambina di 11 anni, di Porto Empedocle, è rimasta gravemente ferita - e al momento è ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento - a seguito dell'incidente stradale che si è verificato stamattina nella città marinara.

La bimba era in compagnia della mamma, che a quanto pare l'attendeva in macchina, e stava attraversando la strada Empedoclina. All'improvviso l'incidente. Il 26enne che era alla guida della Jeep si è subito fermato e, terrorizzato per quanto accaduto, ha chiamato i soccorsi. In via Francesco Crispi sono accorsi gli agenti della polizia municipale di Porto Empedocle e un'autoambulanza del 118. Il quadro clinico della piccina è apparso subito assai grave e, inizialmente, era stato ipotizzato di richiedere anche l'intervento dell'elisoccorso del 118. Subito, senza perdere neanche un secondo di tempo, s'è deciso di optare per il fulmineo trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio dove, al momento, la bambina è ricoverata. La piccola è (ore 11) sotto i ferri: i medici la stanno operando all'addome. La prognosi sulla vita è riservata.

Non è escluso - ma non ci sono certezze al riguardo - che, nelle prossime ore, possa essere trasferita in una struttura sanitaria meglio attrezzata.

Gli agenti della polizia municipale di Porto Empedocle hanno sequestrato la Jeep e si sono occupati dei rilievi per ricostruire cosa sia effettivamente accaduto.

Grande l'apprensione, in tutta Porto Empedocle, per le condizioni di salute della piccola.

(Aggiornato alle ore 11,30)