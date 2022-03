Incidente sulla statale 115: auto si ribalta, feriti due giovani militari dell'Esercito

Due giovani militari dell'Esercito sono rimasti feriti dopo un incidente stradale lungo la statale 115, in contrada Durrueli a Porto Empedocle. E' accaduto stanotte quando l'autovettura sulla quale i due giovani si stavano spostando si è ribaltata. Entrambi sono rimasti incastrati fra le lamiere della vettura. Scattato l'allarme, in contrada Durrueli, sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta, i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento e più ambulanze del 118.

I pompieri hanno liberato i due militari dell'Esercito - che sono risultati essere originari della Puglia - e facilitato i soccorsi. Entrambi sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dove uno, in maniera particolare, è risultato essere ferito in maniera più grave. Per lui, i medici hanno mantenuta riservata la prognosi. Nessuno dei due dovrebbe comunque essere in pericolo di vita.

I carabinieri del Nor si sono invece occupati dei rilievi di rito per provare a ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. Appare scontato che entrambi i militari verranno sentiti e le loro dichiarazioni saranno determinanti per ricostruire cosa sia effettivamente accaduto all'altezza del chilometro 177 della statale 115.