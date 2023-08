Incidente sulla statale 189: sedicenne ricoverato al "Sant'Elia" di Caltanissetta

Un sedicenne è stato ricoverato all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dopo che, lungo la strada statale 189, la Agrigento-Palermo, all'altezza del bivio per Aragona, è rimasto ferito a causa di un incidente stradale che non dovrebbe aver coinvolto altri mezzi di passaggio.

Il minorenne era in sella, come trasportato, di una moto Kawasaki. Il conducente della motocicletta, anch'esso rimasto ferito, è stato portato al "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Il sedicenne è stato invece trasferito, in elisoccorso del 118, a Caltanissetta ha una brutta ferita lacero-contusa con probabile frattura esposta piede destro. Non è, naturalmente, per sua fortuna, in pericolo di vita. Della viabilità, così come dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, si sono occupati i carabinieri.