L'incidente mortale di Sciacca, in prognosi riservata la ragazza che era in sella con la vittima

E' ricoverata, in prognosi riservata sulla vita, la ragazza che era in sella allo scooter guidato dal venticinquenne Andrea Di Pisa, rimasto vittima dell'incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio in via Rodolfo Morandi a Sciacca. Non destano invece preoccupazioni le condizioni di salute della donna che era al volante della Fiat Punto coinvolta nel sinistro mortale. La saccense è in forte stato di choc, ma non è in pericolo.

Sciacca, in queste ore, si sta stringendo attorno alla famiglia che subito la tragedia e accanto a quella della fidanzata di Andrea Di Pisa.

I sanitari del 118, ieri, giunti all'incrocio fra le vie Morandi ed Asmara, hanno provato, ripetutamente, a salvare il venticinquenne, praticandogli più volte il massaggio cardiaco, ma per il ragazzo - amante della musica e dello sport - non c'è stato, purtroppo, nulla da fare.