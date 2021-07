Investe tre auto nel cuore di San Leone, la donna è risultata ubriaca: scatta denuncia

E’ risultata essere ubriaca, con tasso quasi da coma etilico, la trentaquattrenne che, nella serata di giovedì, lungo viale Viareggio, a San Leone, ha investito tre autovetture: due posteggiate e una in marcia.

L’agrigentina è stata denunciata, ieri, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di guida in stato d’ebbrezza. Il tasso alcolemico rilevato, dopo che è stata portata in ospedale, era di 2,50 g/l. Quale sanzione accessoria, i poliziotti della sezione Volanti della Questura le hanno ritirato la patente di guida.

La donna era alla guida della sua Lancia Y quando, lungo viale Viareggio, ha investito tre autovetture. Contro due auto posteggiate, per la precisione, lungo il ciglio del marciapiede: una Toyota Yaris e una Modus e poi, invadendo l'opposto senso di marcia, la trentaquattrenne ha travolto una Opel con targa straniera che procedeva in direzione viale dei PIni. Il conducente di questa autovettura è rimasto illeso. L'unica ferita, ma non è in pericolo di vita, è stata proprio la 34enne.