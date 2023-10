Paura in via Roma: auto in contromano sfonda l'ingresso di un negozio

Poteva avere conseguenze molto più serie l'incidente avvenuto oggi pomeriggio in via Roma, a Porto Empedocle dove un Suv, un Range Rover, dopo aver tamponato un'auto ha percorso in contromano la via centrale del centro marinaro e ha sfondato l'ingresso di un negozio di articoli per la casa.

A guidare la macchina un 58enne del luogo, che è rimasto ferito solo in modo lieve, così come il conducente dell'altro mezzo coinvolto.