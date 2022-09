Incidente stradale sulla 189, scontro frontale tra pick up e furgone: ci sono diversi feriti

Violento impatto sulla statale 189 intorno alle 15, all'altezza del bivio per Aragona. Per cause ancora in fase di accertamento un furgone e un pick up si sono scontrati frontalmente.

Sul posto stanno operando i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono al lavoro per estrarre dalle lamiere i passeggeri dei due veicoli che appaiono pesantemente danneggiati.

Al momento non ci sono notizie precise sulle condizioni di salute degli occupanti delle auto coinvolte. Sul posto è comunque atterrato l'elisoccorso.

(in aggiornamento)