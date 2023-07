Incidente stradale sulla Canicattì - Campobello: muore un 86enne

Un pensionato di 86 anni di Campobello di Licata, Giovanni Gentile, è morto a seguito di un incidente stradale verificatosi lungo la strada statale Canicattì-Campobello di Licata.

L’anziano era al volante della sua Fiat Panda, vecchio tipo, e pare che stesse facendo rientro dal suo appezzamento di terreno, in campagna, quando, per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia municipale di Campobello di Licata, ha impattato violentemente contro un camion.

La vettura dopo l'impatto è finita su una scarpata attigua alla carreggiata. Il pensionato è stato soccorso da un elicottero del 118, ma è morto prima di arrivare in ospedale.

I carabinieri si stanno occupando della viabilità, mentre dei rilievi per ricostruire la dinamica si sta occupando la polizia municipale di Campobello di Licata