L'incidente sulla statale 115: il trentenne ferito è in condizioni critiche, trasferito a Villa Sofia

Il quadro clinico è critico. Il trentenne tunisino rimasto ferito nell’incidente stradale, che si è verificato lungo la statale 115, nei pressi del ristorante “El Sombrero”, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

I medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico, la frattura di quattro vertebre e la lacerazione di un polmone e della milza. La prognosi sulla vita è riservata.

A sbattere, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei poliziotti del commissariato di polizia, sono state: una Volkswagen Polo con a bordo i due tunisini e una Mercedes su cui viaggiava una coppia di Licata. Fin da subito sono apparse gravi le condizioni del trentenne tunisino, che, in codice "rosso", è stato trasportato al pronto soccorso del "San Giacomo d'Altopasso". Poi la decisione dei medici di Licata di trasferirlo in una struttura meglio attrezzata qual è Villa Sofia di Palermo.