Incidente sulla Palermo-Mazara, si ribalta con il Suv: ferita una farmacista 28enne di Ribera

Incidente sulla Palermo-Mazara. Una ragazza di 28 anni, G. G., 28 anni di Ribera, professione farmacista, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata in ospedale dopo essersi ribaltatata con l’auto, una Bmw X3, nel tratto autostradale compreso tra Balestrate e Partinico, nella carreggiata in direzione Palermo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. La giovane automobilista quindi, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo andando prima a sbattere contro il guard rail sul lato sinistro per poi capovolgersi. Le condizioni della ragazza, affidata ai medici del Civico di Partinico, non desterebbero preoccupazioni.



Per poco più di un’ora il traffico è andato in tilt, rendendo necessario anche l’intervento delle pattuglie della Polstrada di Alcamo per gestire la viabilità. Intorno alle 14.30 il Suv è stato rimosso e portato via con un mezzo del soccorso stradale. Sul posto sono rimasti gli operai dell’Anas per ripulire l’asfalto e sostituire un pezzo della barriera metallica deformata dopo lo scontro.