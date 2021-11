Incidente in contrada Minaga: utilitaria si ribalta su un fianco, donna in ospedale

Forse una manovra azzardata, con concausa l'asfalto reso viscido dalla pioggia. Forse qualcosa o qualcuno ha tagliato la strada di contrada Minaga, poco prima di arrivare all'Eurospin, alla conducente della Fiat Panda. Utilitaria che s'è, all'improvviso, ribaltata su una fiancata: quella lato guida. Scattato l'allarme, sul posto, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta che hanno aiutato la donna ad uscire dall'abitacolo, ma anche un'autoambulanza del 118.

La donna è stata trasferita - è risultata essere cosciente già al momento dei soccorsi - al vicino presidio ospedaliero "San Giovanni di Dio" dove i medici, attualmente, la stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. L'automobilista non è, per sua fortuna, comunque, in pericolo di vita.