Incidente in viale Emporium, auto finisce fuori strada e trancia un tubo del gas: un ferito

Incidente in viale Emporium a San Leone. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada sbattendo violentemente contro un muretto e tranciando un tubo del gas. Per fortuna non sono stati coinvolti altri mezzi. Il bilancio è di un ferito. Si tratta del conducente che avrebbe riportato solo lievi escoriazioni.

Ad accorgersi dell’incidente, notando l’auto ferma sul ciglio della strada, è stata una pattuglia dei carabinieri che ha poi chiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Spetterà ai militari dell'Arma ricostruire la dinamica del sinistro. Sul conducente saranno anche eseguiti degli accertamenti per verificare se si era messo alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Intervenuti anche i tecnici del gas per scongiurare eventuali pericoli.