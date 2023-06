Incidente: auto contro scooter, due ragazzine di 14 anni finiscono in ospedale

Incidente stradale in via De Amicis a Canicattì: per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate una Fiat Punto ed uno scooter sul quale viaggiavano due ragazzine di 14 anni. Ad avere la peggio sono state proprio quest’ultime che, cadendo rovinosamente sul selciato, sono rimaste ferite e trasportate d’urgenza all’ospedale “Barone Lombardo”. Per fortuna non sono in pericolo di vita ma i medici del nosocomio canicattinese hanno diagnosticato un trauma cranico per una e la frattura ad una gamba per l’altra: la prognosi per entrambe è di circa un mese.