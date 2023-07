"Guida ubriaco e si schianta contro il guardrail": denunciato venticinquenne

Ha rischiato grosso, così come anche tutti coloro che, in quell'esatto momento, si trovavano in via Cirillo a Canicattì. Un venticinquenne del posto, alla guida di una utilitaria, si è, all'improvviso, schiantato contro il guardrail. I passanti hanno veramente temuto il peggio e subito è scattato l'allarme.

In via Cirlillo sono accorse le pattuglie del commissariato di Canicattì. I poliziotti si sono prima sincerati sulle condizioni del giovane canicattinese, che seppur "ammaccato" è rimasto illeso, e poi, sentendolo parlare e vedendolo muovere, hanno deciso di sottoporlo agli accertamenti necessari per stabilire se guidava o meno sotto l'effetto di alcol e stupefacenti. Ogni dubbio, eseguite le verifiche, s'è trasformato in certezza: il venticinquenne guidava ubriaco. E' stato denunciato, dunque, alla Procura della Repubblica di Agrigento per l'ipotesi di reato di guida in stato d'ebbrezza.