Incidente a Favara: perde il controllo dell'auto che si ribalta, in ospedale un giovane

Perde il controllo dell'auto, una Fiat Punto, che lungo via Dei Mille a Favara si ribalta su se stessa. Non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio l'incidente stradale che si è verificato poco prima delle 22,30 di ieri. Praticamente illeso, anche se un po' ammaccato, il conducente dell'utilitaria: un giovane favarese. Il ragazzo è stato controllato prima dai sanitari del 118 perché aveva un forte dolore alla spalla e poi portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, ma per sua fortuna non ha riportato conseguenze. Di fatto, è rimasto illeso.

In via Dei Mille, almeno inizialmente, vedendo quell'auto rigirata su se stessa, s'è temuto il peggio. E' stato lanciato l'Sos e sul posto si sono precipitati sia i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che i carabinieri della locale tenenza. I militari dell'Arma - che si sono occupati dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente - hanno richiesto, come sempre avviene in casi di questo genere, gli esami alcolemici e tossicologici, dei cui esiti sono adesso in attesa.