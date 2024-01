Incidente stradale a pochi chilometri da Naro: auto si ribalta, ferita trasferta in elisoccorso

Violento incidente stradale sulla statale 576, tra Agrigento e Naro, in contrada Furore. Una Fiat Punto, guidata da una quarantenne, ha perso il controllo e si è ribaltata dopo aver impattato violentemente contro il guard rail.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: l'autista del mezzo è stata estratta dalle lamiere e trasportata in elisoccorso in ospedale. Le sue condizioni non sono note.