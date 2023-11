Incidente in contrada Mosella, Jeep contro guardrail: automobilista contuso e traffico rallentato

Incidente stradale senza conseguenze in contrada Mosella: una jeep si è scontrata con un guardrail. Il conducente del Suv è rimasto pressoché illeso ma la circolazione stradale è rimasta a lungo rallentata.

Non è stato, comunque, necessario ricorrere al trasporto in ospedale. Sul posto, per i rilievi e per gestire la viabilità, sono intervenuti i vigili urbani e gli agenti della polizia stradale.