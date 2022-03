Ciclista si schianta contro muro della Panoramica dei Templi: è grave, trasferito al "Civico"

Ciclista agrigentino trentaseienne si schianta contro un muretto della via Panoramica dei Templi e rimane gravemente ferito. Dopo un primo ricovero all’ospedale “San Giovanni di Dio”, l’uomo è stato trasferito in elisoccorso al “Civico” di Palermo.

L’inspiegabile incidente stradale si è verificato durante la mattinata di ieri. Il trentaseienne, C. R., era in sella ad una bicicletta elettrica quando, appunto, per cause non chiare, ha perso il controllo della due ruote che è finita contro un muro. A lanciare l’Sos quando hanno visto quel ciclista riverso sull’asfalto sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Lungo la via Panoramica dei Templi è subito accorsa un’autoambulanza del 118. Neanche il tempo – per i sanitari del 118 - di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine che una macchina della sezione Volanti della Questura, transitando proprio dalla Panoramica dei Templi, s’è fermata per capire cosa fosse accaduto. I poliziotti si sono occupati dei rilievi e poi hanno cercato di ricostruire la dinamica di quello che ieri sembrava essere un incidente stradale che non aveva coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. Non veniva escluso che qualcuno o qualcosa potesse aver tagliato la strada al ciclista agrigentino. Ma risultava essere veramente prematuro azzardare l’ipotesi. Appare scontata la necessità di dover sentire l’agrigentino trentaseienne. L’uomo è però rimasto gravemente ferito. Dopo essere stato portato al pronto soccorso di contrada Consolida, i medici del “San Giovanni di Dio” accertata la gravità delle condizioni cliniche, ne hanno disposto il trasferimento in una struttura sanitaria meglio attrezzata. Il ferito è stato dunque caricato sull’elisoccorso del 118 e trasferito all’ospedale “Civico” di Palermo.

Per ore, i poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno cercato – provando a fare in fretta per stabilire cosa effettivamente avesse innescato l’incidente stradale - eventuali testimonianze. A quanto pare, stando a quanto emergeva nella tarda mattinata di ieri, non ve ne sarebbero. Nessuno avrebbe assistito all’impatto della bicicletta elettrica contro il muretto. L’allarme è scattato soltanto quando alcuni automobilisti, trovandosi a passare dalla Panoramica dei Templi, hanno visto l’uomo sul selciato.