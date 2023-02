Causa incidente e scappa dal pronto soccorso dove ha rifiutato l'alcol test: denunciato

Causa un incidente stradale e finisce al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” dove, dopo essersi ripreso, rifiuta di sottoporsi al test dell’etilometro e perfino alle cure mediche. E ad un certo punto, s’è perfino allontanato in fretta e in furia dalla struttura. Un comportamento che, di fatto, non è servito a fargli scampare una denuncia alla Procura, nonché l’immediato ritiro della patente e della carta di circolazione della macchina che è stata sequestrata.

L’incidente si è verificato lungo la strada statale 190, all’altezza del chilometro 2+800. A scontrarsi sono state la Fiat Stilo, guidata dal bracciante agricolo romeno trentaseienne, e l’Alfa Romeo con al volante un agente della polizia di Stato in servizio alla Questura di Caltanissetta. Un impatto decisamente violento, tant’è che sono intervenute anche le ambulanze del 118 per soccorrere i due automobilisti. Al lavoro, per gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica del sinistro stradale, i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Canicattì. Secondo i militari dell’Arma, l’incidente sarebbe stato provocato dalla Fiat Stilo guidata appunto dal romeno trentaseienne. E ai sanitari del pronto soccorso, per confermare l’ipotesi che l’automobilista fosse ubriaco, i carabinieri avevano chiesto l’esame del sangue. Ma il bracciante agricolo, appunto, dopo essersi rifiutato, negando il consenso perfino alle cure mediche, s’è repentinamente allontanato, pensando forse di farla franca e di scampare ogni possibile conseguenza. Non è stato però così, naturalmente, perché negare il consenso per l’alcol test fa automaticamente scattare una denuncia alla Procura. L’ipotesi di reato è rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza e dell’uso di stupefacenti. I carabinieri hanno inoltre, in contemporanea, ritirato la patente di guida all’uomo e la carta di circolazione della Fiat Stilo che è stata posta sotto sequestro amministrativo per la successiva confisca. Di questi ultimi passaggi è stata informata, dai militari dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Canicattì, la Prefettura di Agrigento. Il poliziotto trentaduenne, in servizio alla Questura di Caltanissetta, ha riportato lievi escoriazioni e traumi.