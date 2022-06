L’incidente a Fondachello, si aggrava il bilancio: due feriti di cui uno in prognosi riservata

Sono due i feriti dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte in viale Caduti in guerra, in contrada Fondachello a Licata. Oltre al conducente della Smart, finita prima contro una Bmw in sosta e poi sulla recinzione di un’abitazione, è finito in ospedale anche il passeggero della piccola utilitaria a 2 posti.

Il più grave dei due, il conducente della Smart, è in prognosi riserva in un’ospedale di Palermo mentre il passeggero è attualmente ricoverato al “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire: pare che il conducente della Smart abbia improvvisamente perso il controllo dell’auto senza riuscire ad evitare il forte impatto.

Immediatamente dopo lo scontro erano intervenuti gli agenti di polizia, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco.