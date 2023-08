L’incendio al Villaggio Peruzzo e la conta dei danni: inceneriti auto, trattore e materiale plastico

L’incendio che si è sviluppato ieri, giovedì 3 agosto, in via Parco Oliva al Villaggio Peruzzo ha incenerito una grossa quantità di materiale plastico, masserizie varie, una vecchia autovettura Volvo ed un trattore cingolato. Tutto quanto, dopo che i vigili del fuoco hanno domato le fiamme al termine di un intervento durato alcune ore, è andato distrutto. Adesso è il momento della conta dei danni che non sono stati ancora quantificati. Sulle origini del rogo, che ha minacciato alcune abitazioni vicine, le indagini vanno avanti.

Il terreno è di proprietà di una donna di 85 anni ma il materiale, secondo quanto ricostruito ed accertato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, sarebbe stato depositato nel tempo dal figlio 61enne che risulta domiciliato a Milano.

Va ricordato che il sindaco di Agrigento aveva emanato apposita ordinanza che impone ai proprietari dei terreni di ripulirli da erbacce, sterpaglie e materiali di risulta qualora sussistano condizioni di pericolo.