Incendiate barche e sterpaglie: il fuoco minaccia le case, notte di paura a Palma

Due barche abbandonate, di vecchi sbarchi di migranti, sono state incendiate a Torre San Carlo a Palma di Montechiaro. E' accaduto a Ferragosto e degli accertamenti, per provare ad identificare i piromani, si stanno occupando i poliziotti del commissariato cittadino. Le "carrette" risultavano essere appunto abbandonate e prive di motore. Ma ieri sera è stato l'inferno di fumo e fiamme fra via Degli Appennini e via 25 Aprile. Un grosso incendio ha minacciato, e anche da vicino, più case.

La collaborazione fra i "Falchi" della Protezione civile e i vigili del fuoco del distaccamento di Licata ha scongiurato il peggio: il vasto fronte è stato circoscritto e poi sono state fatte le necessarie bonifiche per evitare che tornasse a riesplodere. "Ringrazio i 'Falchi' e il loro presidente Ignazio Arcadipane, i vigili del fuoco e la centrale operativa Soris per il pronto intervento, in sinergia" - ha dichiarato, durante la notte, il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino - .