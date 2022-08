Parco eolico galleggiante nel canale di Sicilia, il sindaco di Porto Empedocle: "Opera che potrà arrecare pregiudizio"

"Il Comune di Porto Empedocle formulerà le proprie osservazioni tecniche entro i termini previsti. Tuttavia non posso non rilevare che, per quanto l'impianto sarà realizzato in mare e a distanza dalla costa, lo stesso rappresenta pur sempre un'opera che potrà potenzialmente arrecare pregiudizio ad un settore economico già fortemente in difficoltà, quale quello della pesca che rappresenta oggi una delle poche attività economiche dei Comuni costieri. Opera che potenzialmente può incidere negativamente sulle rotte croceristiche che, avendo come destinazione Porto Empedocle, incroceranno la porzione di mare. Porto Empedocle è, fra l'altro, interessata da opere di migliorie e dalla realizzazione del nuovo terminal passeggeri da parte dell'autorità di sistema portuale". Lo ha scritto il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, non nascondendo di essere venuto a conoscenza del progetto per realizzare un parco eolico galleggiante nel canale di Sicilia dagli organi di stampa. A dare conto della richiesta di concessione demaniale per 30 anni inoltrata da una ditta di Milano al ministero, prima di tutti, è stata AgrigentoNotizie.

Martello ritiene, adesso, "opportuno, urgente e indispensabile un incontro che coinvolta tutti i Comuni costieri interessati per poter adottare tutte le iniziative possibili per non danneggiare ulteriormente un settore già fortemente in crisi". Grosso modo, a Porto Empedocle, sta accadendo quanto - negli anni passati - era già avvenuto fra Licata e Gela. Il parco eolico offshore che, allora, si voleva realizzare era però a 2 miglia marine dalla battigia del castello di Falconara.

In questo caso, come riportato da AgrigentoNotizie, la realizzazione del parco eolico galleggiante, su uno specchio di mare di 346 chilometri quadrati, è prevista fuori dalle acque territoriali, nel canale di Sicilia di fatto. E' previsto anche il posizionamento di un cavo sottomarino della lunghezza di 34 chilometri, per la maggior parte all'interno delle acque territoriali.