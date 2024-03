Ennesimo guasto al Voltano, diversi quartieri rimangono a secco

Ancora un guasto alla condotta del Voltano e disagi in vista per diversi quartieri che rimarranno senz’acqua. Gli operatori di Aica hanno riscontrato un’anomalia alla condotta di adduzione al comune di Agrigento nel tratto che attraversa via Caduti in Miniera ad Aragona.

Di conseguenza è stata interrotta la fornitura idrica nelle zone di San Michele, ospedale San Giovanni di Dio, frazione di Fontanelle, serbatoio Madonna delle Rocche e via Unità d’Italia ad Agrigento e alle utenze del Voltano.

Aica ha già avviato i lavori di riparazione così da ripristinare prima possibile la fornitura idrica ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà comunque bisogno dei necessari tempi tecnici.