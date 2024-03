Guasto alla rete telefonica e Cianciana è isolata da giorni, l'appello: "Denunciate"

Non accade soltanto a Lampedusa, ma anche a Cianciana dove da tre giorni - a causa di un guasto sulla rete telefonica - molte persone sono praticamente isolate. Non funziona né il fisso, né i cellulari. E, inevitabilmente, apprensione e preoccupazione crescono per gli anziani e i malati soli. "Il telefono è, molto spesso, salvavita", viene ripetuto dagli abitanti del paese. Ed in tanti invitano gli amministratori locali "a denunciare il gestore che nel 2024, nell'era dell'intelligenza artificiale, lascia un paese completamente isolato. Sindaco e Giunta che aspettate ad andare in procura e denunciarli per interruzione di pubblico servizio? - scrivono i cittadini - . Pensate ai tanti anziani che utilizzano il telefono come strumento salvavita. Una vergogna incredibile!".

Essendoci dei problemi di connessione ad internet, inevitabilmente si stanno registrando dei disagi anche nell'utilizzo dello sportello bancomat.

Un disservizio del genere - determinato sempre da un guasto alla rete telefonica - si era registrato anche a Bivona dove per due giorni non hanno funzionato i telefoni fissi, né i cellulari.