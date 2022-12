Incendiato un altro magazzino, è il quarto misterioso rogo in pochi giorni

Ancora un misterioso incendio. Questa volta, ed è stato l’ultimo in ordine di tempo, è stato incendiato un magazzino inutilizzato di via Masianello. Sul posto, durante la notte, sono accorsi, dopo aver raccolto l’Sos di alcuni residenti della zona, i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i militari dell’Arma della locale stazione. I pompieri hanno subito circoscritto e spento le fiamme. Mentre i carabinieri sono al lavoro non soltanto per identificare il proprietario dell’immobile, ma anche stabilire cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale. Si tratta del quarto incendio, il secondo che riguarda un magazzino, che si registra nel centro di Grotte. Prima, fra le vie Chiasso Cavallo e Pisacane, c’era stato il misterioso incendio di due abitazioni disabitate. Poi quello di un garage.

C'è forse qualcuno che si sta accanendo su immobili disabitati e inutilizzati? Questo l'interrogativo che, inevitabilmente, si stanno ponendo, nelle ultime ore, i carabinieri della stazione di Grotte che sono coordinati dal comando compagnia di Canicattì. I militari hanno, anche per quest’ultimo episodio, naturalmente, avvisato la Procura della Repubblica e stanno sviluppando indagini serratissime per comprendere cosa effettivamente sia accadendo nel centro di Grotte.