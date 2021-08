Da oggi entra in vigore il green pass: come scaricarlo e dov'è obbligatorio

Chi è esente, dove e quando serve il certificato digitale (o cartaceo): tutte le nuove regole anti-Covid. Saranno i gestori dei locali titolati al controllo. Non serve per consumare il caffè al bancone del bar

Dalla mezzanotte di oggi venerdì 6 agosto è in vigore il decreto Green pass che vincola l'accesso a eventi e luoghi pubblici solo a coloro che sono immuni al Covid-19. Sarà infatti necessario presentare la certificazione in formato digitale o cortacea emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute che contiene un QR Code che attesta l'avvenuta vaccinazione o la guarigione dopo l'infezione da coronavirus, o un tampone negativo. Il Green pass nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di Covid.

Dove serve il green pass dal 6 agosto

Il green pass era già richiesto in Italia per partecipare alle feste di matrimonio per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e spostarsi in entrata e in uscita dalle regioni classificate in "zona rossa" o "zona arancione". Da oggi 6 agosto 2021 servirà, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:

servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; (non serve per consumare il caffè al bancone del bar)

spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

sagre e fiere, convegni e congressi;

centri termali, parchi tematici e di divertimento;

centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

concorsi pubblici.

Il green pass non è richiesto ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e a coloro che sono autorizzati a presentare l'esenzione vaccinale: finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo. (Qui tutti i dettagli)

Le regole in vigore da settembre

La scuola

Le scuole riapriranno in presenza per ogni ordine e grado: la dad è prevista solo per "specifiche aree del territorio e con provvedimenti dei presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti".

Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il Green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Le università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti. Il commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.

Il certificato di vaccinazione non verrà richiesto agli studenti: resta l'obbligo di mascherina per tutti gli studenti, a eccezione dei bambini sotto i 6 anni, con particolari patologie o disabili (niente mascherine anche durante l'attività sportiva).

I trasporti

A decorrere dal primo settembre prossimo, il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, a eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.

In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass l’accesso e l’utilizzo degli aerei; di navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, esclusi quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente tranne quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. La certificazione non sarà obbligatoria per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale e per i treni regionali.

Gli hotel

I clienti degli alberghi che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture non dovranno utilizzare il Green pass. Sarà richiesto invece il certificato per chi vorrà accedere ai servizi senza alloggiare nella struttura e per i centri benessere, anche se inseriti in hotel.

Cambia anche la quarantena

Altra novità riguarda invece i giorni di quarantena che dovranno essere rispettati da chi entra in contatto con un positivo. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti comunicato alle Regioni la riduzione del tempo di quarantena da 10 a 7 giorni per chi ha il Green pass. Per uscire dalla quarantena sarà richiesto il tampone negativo. Con Green pass quarantena di 7 giorni, senza resta di 10 giorni con tampone negativo.

Come scaricare e ottenere il green pass

Con la Tessera Sanitaria questo sito dove occorrono: le ultime 8 cifre del numero identificativo della tua tessera sanitaria, la data di scadenza della stessa, uno dei codici univoci ricevuti con:In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria. il tampone molecolare (CUN) il tampone antigenico rapido (NRFE) il certificato di guarigione (NUCG).

Con un documento di identità: il tipo e numero di documento che hai fornito in sede di esecuzione del tampone o di emissione del certificato di guarigione la data di scadenza della stessa, uno dei codici univoci ricevuti con:In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria. il tampone molecolare (CUN) il tampone antigenico rapido (NRFE) il certificato di guarigione (NUCG).

Per i non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale: il codice fiscale o l'identificativo assegnato da Sistema TS per accedere alla vaccinazione in Italia la data dell'ultima vaccinazione. Tramite il fascicolo sanitario elettronico

Tramite app Immuni: le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria, la data di scadenza della stessa, uno dei codici univoci ricevuti con:In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria. il tampone molecolare (CUN) il tampone antigenico rapido (NRFE) il certificato di guarigione (NUCG).

Tramite app Io Non appena aprirai il messaggio, l’App ti mostrerà il QR Code e i dati del tuo certificato, che potrai esibire direttamente da IO. Puoi salvare il certificato con il suo QR Code nella memoria locale del tuo dispositivo mobile, così da poterlo mostrare facilmente anche in assenza di connessione a Internet. Non devi quindi richiedere la Certificazione né inserire codici o altri dati: è sufficiente aver fatto almeno una volta l’accesso in App con SPID o CIE.



Bene ricordare che tra poco più di 20 giorni il sistema del green pass verrà ampliato: il decreto approvato ieri dal governo infatti estende l'obbligo di green pass alle scuole dove docenti e personale ausiliario dovrà essere in possesso del certificato per poter continuare a lavorare, pena la sospensione dal servizio. Green pass obbligatorio per gli studenti universitari. Stretta anche sui mezzi di trasporto pubblico. Qui tutti i dettagli.

