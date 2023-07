Stato di salute delle acque, ecco i tre punti fortemente inquinati dell'Agrigentino

Secondo Goletta Verde di Legambiente, in Sicilia lo stato di salute delle acque marine e della costa nel 61% dei campioni risulta oltre il limite di legge. 26 i punti di prelievo al centro del monitoraggio, di questi 9 in punti critici come foci di fiumi, canali, rii e scarichi artificiali, e 17 in mare. Dieci dei 26 punti sono entro i limiti di legge (39%) e 16 oltre, di cui 13 fortemente inquinati e 3 inquinati. I campionamenti sono stati effettuati dal 3 al 10 luglio.

I dati degli ambientalisti, che fanno tappa in Sicilia da oggi fino al giovedì, sono stati illustrati in una conferenza stampa alla presenza di Giuseppe Alfieri, presidente Legambiente Sicilia, Alice De Marco, portavoce di Goletta Verde, Maurizio Arcidiacono, responsabile Conou coordinamento area Nord-Ovest. In provincia di Agrigento i 3 punti campionati risultano tutti oltre i limiti di legge, 2 fortemente inquinati come la foce del torrente Cansalamone a Sciacca e la foce del fiume Salso a Licata, ed 1 inquinato a Palma di Montechiaro, la foce del fiume Palma.

Per Alfieri "la situazione è peggiorata notevolmente dallo scorso anno. Il mare siciliano subisce ancora una volta gli effetti della cattiva depurazione, principale causa dell'inquinamento dei fiumi e dei mari. L'1 giugno scorso la Commissione Ue ha deferito nuovamente l'Italia alla Corte di giustizia per la mancata conformità di cinque agglomerati, di cui quattro in Sicilia".