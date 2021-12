Giustizia, torna la premiazione delle toghe d'oro e d'argento: fra i 61 premiati l'ex ministro Alfano

Torna, dopo due anni di stop per la pandemia, la cerimonia di conferimento delle toghe di diamante, platino, oro e argento destinata agli avvocati del foro di Agrigento che hanno raggiunto il traguardo di 65, 60, 50 e 25 anni di iscrizione. L'evento, organizzato dal Consiglio dell'Ordine, presieduto da Vincenza Gaziano, si terrà l'11 dicembre alle 15,30, al teatro Pirandello.

Fra i premiati, quest'anno, anche l'ex ministro Angelino Alfano iscritto dal 1996. Due le toghe di diamante: Carmelo Latino per il 2019 e Jolanda Grillo Nicolaci per il 2021. Unica toga di platino, per il 2019, è Amedeo Dalli Cardillo.

Tre le toghe d'oro nel 2019: Carlo Benvenuto, Francesco Modica e Michele Guardì, ben più noto nella veste di regista televisivo di fama nazionale. Queste le toghe d'argento del 2019: Angelo Cacciatore, Emanuele Dalli Cardillo, Francesco De Marco, Elvira Maria Rita Gambino, Alberto Infantino, Giuseppe Limblici, Salvatore Lo Giudice, Giuseppe Malfitano, Girolamo Milioto, Luigi Mulone, Angelo Nicotra, Rosa Panarisi, Maria Cecilia Peritore, Maria Antonia Picone, Giuseppe Rucireta, Giacomo Triolo, Raimondo Tripodo, Salvatore Vaccaro e Gerlando Aldo Virone.

Toga di platino per il 2020 è l'avvocato Arturo Corsini. Quattro le toghe d'oro: Diego Alletto, Sergio D'Alessandro, Enrico Quattrocchi, Giuseppe Sinatra e Salvatore Tirinnocchi Penna.

Queste le toghe d'argento dell'anno scorso: Tonino Argento, Giovanni Ballacomo, Salvatore Bellanca, Francesco Buscaglia, Carmelo Casuccio, Giuseppe De Marco, Luigia Di Fede, Manuela Di Naro, Calogero Iacono, Melina Ingrao, Valentina La Rosa, Teresa La Russa, Gaetano Leonardi, Vincenza Lipari, Calogero Mazzola, Calogero Meli, Nicoletta Morello, Gerlanda Sardo Cardalano, Domenico Testasecca, Ignazio Valenza (classe 1966) e Antonella Veronica.

Queste, invece, le toghe d'argento del 2021: Angelino Alfano, Luciana Carta, Ester Daina, Giuseppina Figliola, Salvatore Infantino, Lidia Macaluso, Salvatore Perruccio, Giuseppe Sciascia Cannizzaro e Loredana Vaccaro.