Giustizia, l'associazione giovani avvocati avvia l'osservatorio sulle carceri

L'Associazione giovani avvocati attiva l'Osservatorio nazionale sulle carceri. La sezione di Agrigento individua Roberta Tuttolomondo quale referente per il territorio.

Quale prima iniziativa è stato disposto un accesso contemporaneo in 19 carceri italiane. "Presto - fa sapere l'Aiga di Agrigento con una nota - seguirà la visita dei restanti istituti di pena, incluso quello agrigentino. Alla luce del progetto il presidente Irene Eballi e il referente territoriale Roberta Tuttolomondo hanno eseguito un ingresso simbolico inviando una comunicazione ufficiale alle Istituzioni di riferimento".

"In seno all'Osservatorio - commenta l'avvocato Tuttolomondo - è stato istituito un comitato scientifico composto da illustri esponenti del mondo accademico della classe politica e della società civile. Sono orgogliosa di far parte di questo importante progetto che coinvolge 130 sedi in tutta Italia".

Così il presidente Irene Eballi: "L'Onac vuole mappare criticità e punti di forza delle varie carceri in modo da avviare un reale e proficuo dibattito sulla riforma dell'ordinamento penitenziario e concretizzare il principio della finalità rieducativa della pena. Sono felice che anche la nostra sezione contribuirà alla realizzazione di questo ambizioso obiettivo".