Licenziamenti a Girgenti acque e Hydortecne: occhi puntati sul piano d'ambito

Rischio di licenziamenti all'interno di Girgenti Acque e Hydortecne, domani mattina nuova assemblea dei lavoratori nella speranza di rivedere il piano d'ambito.

Presenti saranno i sindacati e i rappresentanti dell'Assemblea territoriale idrica, cui è stato chiesto appunto di provvedere ad apportare importanti modifiche al piano, che, nell'attuale versione, prevedere una sfrondatura molto significativa degli operatori in servizio. Un documento redatto da un'azienda esterna per conto dell'Ati che è stato in realtà già rivisto nei giorni scorsi (ma anche questa seconda versione pare non abbia cambiato di molto il risultato finale) e sul quale ci si troverà a confrontarsi domani pomeriggio, in un'infuocata seduta convocata al teatro "Pirandello" per garantire il distanziamento sociale.

A chiedere modifiche che salvino i posti di lavoro - anche se il piano va votato entro fine anno - erano stati i sindacati, i quali hanno duramente contestato il piano d'ambito nella forma e nel contenuto, sostenendo tra le altre cose che una riduzione del personale non potrà che portare ad un peggioramento del servizio.

Lo svolgimento dell'assemblea dei lavoratori comporterà, evidentemente, alcuni problemi nell'erogazione dei servizi.