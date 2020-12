Bollette di conguaglio idrico, l'Ati non decide: tutto rinviato a fine anno

L'Assemblea territoriale idrica rinvia ogni determinazione sui conguagli che sono stati annunciati come "sospesi" dalla deputazione regionale nei giorni scorsi e decide di non decidere al momento sia su questo tema che su quello, spinosissimo, del piano d'ambito.

Si è conclusa solo con l'approvazione dei bilanci (con l'astensione di diversi comuni) la riunione convocata ieri dall'Ati. I motivi sono diversi: nel caso del piano d'ambito il documento è stato aggiornato dalla società esterna che l'ha redatto, superando (verosimilmente) alcune criticità inizialmente segnalate. E' stato quindi concesso qualche giorno ulteriore ai sindaci per valutare il testo prima del voto.

Diverso il ragionamento sulla sospensione delle bollette: il punto è stato semplicemente - e banalmente - rinviato. Si attende adesso il prossimo 28 dicembre per capire cosa farà l'Assemblea. Certo è che la Girgenti Acque, come raccontato nei giorni scorsi dal nostro giornale, attende una qualsivoglia determinazione per poter disporre la sospensione delle bollette.

In sintesi: serve qualcuno che se ne faccia carico.