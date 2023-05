Crediti verso Girgenti Acque, 16 aziende potranno recuperare i propri soldi

“Una battaglia lunga e complessa, durata oltre un anno e mezzo, arrivata al suo epilogo positivo. Sedici imprese agrigentine, che vantavano crediti durante la gestione dei commissari prefettizi di Girgenti Acque, maturati a fronte di lavori di manutenzione e fornitura di materiale per garantire il servizio idrico e fognario alle comunità, tirano un gran sospiro di sollievo”.

Lo annuncia in una nota la Cna di Agrigento in seguito ad un incontro svoltosi nei giorni scorsi in Prefettura. Presenti oltre ai vertici provinciali, il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto, erano presenti il segretario regionale della Confederazione, Piero Giglione, e l’avvocato Stefano Catuara che si è occupato della delicata vicenda.

Si tratta di lavori effettuati tra il 16 marzo 2021 al 2 agosto, quando la gestione è passata ad AIca. Interventi realizzati ma finora mai pagati e finiti nel cumolo dei milioni di euro che il Tribunale fallimentare dovrà gestire.