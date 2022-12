L'appello della prefettura per la Giornata degli scomparsi: "Denunciate subito e supportate le istituzioni"

Ricorre oggi la "giornata dedicata agli scomparsi", istituita nel 2019 dal commissario straordinario del governo per le persone scomparse, e che vede in tutto il territorio nazionale lo svolgimento di iniziative sul tema.

"La prefettura - si legge in una nota dell'ufficio del governo - è impegnata in prima linea e opera attivamente, d’intesa con tutte le componenti istituzionali nella ricerca delle persone scomparse attraverso procedure e modalità di attivazione che sono state cristallizzate nel Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, recentemente aggiornato".

Dalla prefettura viene sottolineato il "costante impegno delle forze dell'ordine e si rivolge l’invito alla popolazione, al verificarsi di questi tragici eventi, a fornire il necessario supporto alle istituzioni competenti, denunciando tempestivamente il verificarsi di eventuali allontanamenti, specialmente qualora questi riguardino soggetti fragili e affetti da disturbi psichici".