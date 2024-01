"Fornì documenti falsi a ebrei e antinazisti per salvargli la vita": Mattarella ricorda il favarese Calogero Marrone

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata della memoria, ha ricordato il favarese Calogero Marrone, capo dell'ufficio anagrafe di Varese, internato e ucciso nel 1945 in un campo di concentramento per avere fornito documenti falsi a ebrei e antifascisti per salvargli la vita.

Il Capo dello Stato lo ha citato e omaggiato in occasione del discorso celebrativo al Quirinale durante la manifestazione “I Giusti tra le Nazioni”.

Il presidente ha voluto in particolare citare alcuni eroi che hanno condiviso il tragico destino della deportazione delle persone che hanno tentato di aiutare.

"Scoperti e arrestati dai nazifascisti - ha affermato Mattarella - hanno concluso la loro vita nei lager tedeschi. Di fronte alla barbarie, di fronte all’ingiustizia, tutte queste persone non hanno girato la testa, non hanno volto lo sguardo altrove".

Calogero Marrone rilasciò centinaia di documenti falsi a ebrei e antifascisti che poterono rifugiarsi in Svizzera salvandosi la vita.

La sua attività fu denunciata da un delatore: Calogero Marrone fu sospeso dal lavoro, arrestato e portato in un campo di concentramento dove morì.