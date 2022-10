"Raccoglievano scommesse illegali", controlli e multe per migliaia di euro

Avrebbero raccolto scommesse "fuori palinsesto", cioè non previsti sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e usato apparecchi per il gioco che non rispondevano alle regole previste: scattano sequestri e sanzioni per decine di migliaia di euro.

Tutto è stato scoperto nel contesto di alcune attività di controllo condotte dalla polizia di Sciacca insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli che hanno svolto dei servizi di prevenzione e contrasto del gioco illegale, "finalizzati alla ricostruzione della raccolta delle scommesse per via telefonica o telematica di natura illecita".

In particolare, in due attività di raccolta scommesse, è stato effettuato il sequestro amministrativo di tre Pc destinati all'attività di gioco e scommessa e, ad entrambi i titolari, sono state elevate sanzioni amministrative che vanno 10mila a 50mila euro, "per aver esercitato la raccolta di eventi non inseriti nel palinsesto reso disponibile sul sito internet istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli" e una sanzione tra 5mila a 50mila euro per "aver utilizzato apparecchi destinati a al gioco non rispondenti alle caratteristiche previste dal Testo unico di pubblica sicurezza.

Sono stati inoltre svolti altri controlli insieme al Reparto prevenzione crimine di Palermo che hanno permesso di identificare oltre cento soggetti, tra cui alcuni pregiudicati e quaranta veicoli. Sette le sanzioni elevate, mentre sono 12 i conducenti che sono stati controllati con il cosiddetto "precursore" e sono stati due i mezzi sequestrati, mentre uno è stato sottoposto a fermo amministrativo.