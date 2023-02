Ossessionato dalla gelosia perseguita e picchia la moglie: denunciato per maltrattamenti

E’ finita al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”, dove i medici le hanno riscontrato ferite guaribili in quattro giorni. Dimessa dalla struttura sanitaria, la trentaseienne è andata al vicinissimo commissariato di polizia ed ha raccontato quanto, suo malgrado, da anni era stata costretta ad accettare e a subire. Il marito, ossessionato dalla gelosia, chiedendole prova di fedeltà, non soltanto non la lasciava respirare, controllandole telefono cellulare e spostamenti, ma l’ha anche, e più volte, maltrattata. Ed è per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia che l’uomo, un canicattinese di 39 anni, che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Inizialmente – a dire della donna – il rapporto coniugale era perfetto. Poi, forse anche per problemi di salute di un figlioletto della coppia, l’atteggiamento dell’uomo sarebbe cambiato: avrebbe costretto la moglie, ma senza picchiarla, ad avere rapporti sessuali e avrebbe iniziato ad accusarla di avere un amante. L’inferno. E quando, in più occasioni, la donna ha cercato – temendo il peggio per se stessa – di scappare dalla casa coniugale, l’uomo l’avrebbe colpita con pugni e schiaffi, oltre ad afferrarla e trascinarla indietro per i capelli. Comportamenti violenti che la donna, suo malgrado, ha accettato, sperando forse che il suo compagno di vita cambiasse o che gli equilibri, in un modo o nell’altro, venissero risaldati. In realtà, non c’è stato nulla da fare: la situazione è degenerata e dopo essere finita nuovamente in ospedale, la donna ha denunciato.