Gattino incastrato al secondo piano, pompieri in azione nel cuore della notte

Sono dovuti intervenire alle 3,37 di stanotte ed è stata mandata, a supporto della squadra di Licata, anche l'autoscala del comando proviciale dei vigili del fuoco di Agrigento. I pompieri si sono mobilitari, nel cuore della notte appunto, per salvare un gattino che era in pericolo in via Gaetano Gigante Ortega. Soccorso e salvataggio che, dopo non poche difficoltà e peripezie, è stato portato a termine. L'animale era rimasto incastrato - in un punto pericoloso e irraggiungibile - al secondo piano di un immobile e non riusciva a liberarsi.

Accade frequentemente che i vigili del fuoco, anche nel cuore della notte appunto, si mobilitino per portare animali domestici e non solo. E accade anche che sia necessario dislocare da Agrigento a Licata, come è avvenuto stanotte, l'autoscala per riuscire a portare a termine, in tutta sicurezza anche per i pompieri, gli interventi di soccorso e salvataggio. Tanto di persone, quanto di animali.