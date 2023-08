Galleria Belvedere, entro il 2023 sarà demolita e ricostruita

Niente inizio dei lavori durante la stagione estiva, ma potrebbero entrare in azione entro la fine del 2023 uomini e mezzi per conto dell’Anas avviando demolizione e ricostruzione della galleria Belvedere, sulla statale 115. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

I lavori di demolizione e ricostruzione della galleria Belvedere determineranno almeno per due anni e mezzo la chiusura al transito di un tratto della statale 115, in territorio di Sciacca. Dopo avere svolto un sopralluogo per individuare un percorso alternativo a quel tratto della statale, fondamentale per consentire il transito delle auto durante i lavori, si procede proprio in questa direzione.

Si tratta dei terreni che confinano con quel tratto della statale, sui quali è prevista la realizzazione di bretelle per deviare il traffico nella sola contrada Ferraro anziché interessare un più vasto territorio cittadino.