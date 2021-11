Condannato per furto aggravato evade dai domiciliari: arrestato 44enne disoccupato

Avrebbe dovuto stare - poiché condannato per furto aggravato - in stato di detenzione domiciliare. E' stato trovato, invece, nella giornata di ieri, in mezzo alla pubblica via, senza alcuna autorizzazione o valido motivo. A finire nei guai - è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari - è stato un disoccupato di 44 anni. A bloccare l'uomo sono stati i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Licata.

L’uomo su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento è stato accompagnato nuovamente nella sua residenza dove dovrà restare ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell'arresto per evasione.