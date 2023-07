Fuga di gas in via Pirandello, odore insopportabile e paura tra i clienti dei locali: accertati parametri non regolari

Un odore di gas insopportabile nella centralissima via Pirandello, la parallela di via Atenea dove ogni sera tantissime persone, soprattutto in questo periodo, transitano a piedi per raggiungere ristoranti e pub. Momenti di paura perché quell’odore così intenso ha generato in molti il timore che potesse verificarsi un’esplosione a causa dell’eccessiva fuoriuscita di gas. E ovviamente a tutti quanti è riaffiorato il ricordo dei tragici eventi di Ravanusa dove un intero quartiere venne raso al suolo, con vittime, proprio a causa di una rottura all’impianto di distribuzione.

Il problema è stato segnalato al Comando provinciale dei vigili fuoco che si sono immediatamente recati sul posto. Grazie ad una specifica strumentazione hanno avviato una capillare verifica. I dispositivi in dotazione ai pompieri hanno effettivamente indicato dei parametri non regolari e per questo motivo gli stessi vigili hanno allertato i tecnici di Italgas che, poco dopo, si sono recati in via Pirandello per scandagliare l'intera zona.

Questi ultimi hanno accertato il malfunzionamento di una valvola di sfogo. Un operaio ha riferito che dovrà essere sostituita per eliminare il problema.

Nei giorni precedenti quel forte odore di gas era già stato avvertito ma solo a tratti. Ieri sera invece, giovedì, era decisamente più costante, a tal punto da destare forte preoccupazione tra i clienti e i gestori dei locali che rimangono aperti fino a tardi.