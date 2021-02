Nuova rottura della condotta Tre Sorgenti, rubinetti a secco anche da 12 giorni

Stop alla fornitura idrica in diversi comuni forniti dal "Tre Sorgenti". Ad annunciarlo è la Girgenti Acque. Rubinetti a secco tra Castrofilippo, Grotte, Naro e Racalmuto, per l'ennesima volta in pochi giorni.

"Spiace dunque rappresentare - dice una nota - che a causa di questa ulteriore interruzione, anche oggi non sarà possibile effettuare la turnazione idrica prevista nei Comuni interessati e che consequenzialmente la fornitura idrica potrà essere garantita solo quando il Consorzio Tre Sorgenti, avrà ripristinato la funzionalità dell’acquedotto". Pertanto la gestione commissariale "non può fare altro che declinare ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine a quanto potrà accadere nei Comuni interessati a causa della perdurante impossibilità di effettuare la distribuzione idrica, tenuto conto che, in taluni Comuni, ci sono utenze che non vengono approvvigionate da più di 12 giorni".