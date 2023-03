La Federazione italiana mediatori e agenti d’affari rinnova le cariche: ecco gli eletti

La sezione provinciale della Federazione dei mediatori immobiliari, creditizi e merceologici ha rinnovato le cariche sociali ieri, martedì 28 marzo, al termine delle elezioni che si sono svolte nella sede provinciale di Confcommercio. E’ stato eletto presidente, all'unanimità, Giovanni Lazzara di Sciacca. Delegato è stato eletto, sempre all’unanimità, Antonio Giancani di Favara.

"Nell’esprimere riconoscenza a tutta l’assemblea provinciale - ha detto Lazzara - e nel ringraziare per il grandissimo lavoro fatto il presidente uscente Rosario Cantavenera, punto di riferimento di tantissimi noi colleghi, mi sento di dire che certamente la nostra associazione saprà lavorare con responsabilità poiché come agenti immobiliari sappiamo di essere tra i professionisti che da sempre garantiscono la massima trasparenza delle transazioni immobiliari. Proprio per questo l’impegno sarà massimo. Consapevoli di aderire ad una importante federazione, insieme riusciremo a fare sempre e meglio sistema, faremo tesoro dei buoni risultati sindacali raggiunti in questi anni continuando nel percorso di condivisione di idee ed opinioni".

“Compito di Fimaa Agrigento - ha detto Giuseppe Caruana, presidente provinciale di Confcommercio - sarà quello di supportare adeguatamente gli associati in tutto il territorio provinciale, cercando di consolidare il proprio ruolo e certamente il nuovo presidente saprà essere valido interlocutore sia nell’ambito dell’associazione che anche in quei tavoli di lavoro in cui viene richiesta l'attenzione e la presenza di chi tutela i mediatori. Inoltre desidero esprimere gratitudine per tutto quello che ha fatto e che ha rappresentato il nostro carissimo Rosario Cantavenera, presidente uscente, ma che siamo certi non farà venire meno il suo prezioso contributo sia in Fimaa che anche in Confcommercio Agrigento”.