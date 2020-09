Fibra ottica in 500 comuni, in lista anche l'Agrigentino

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La fibra ottica della Tim tocca anche i comuni dell’Agrigentino. Ad agosto gli operatori hanno lavorato sia a Naro che, Sciacca ed anche Ribera. "Anche ad agosto - fa sapere la compagnia - è proseguito senza sosta l'impegno di Tim per accelerare il piano di copertura ultraband e raggiungere sempre più famiglie e imprese con l’internet veloce. Nel corso dell’ultimo mese, infatti, la rete in fibra ottica è stata estesa in altri 500 comuni su tutto il territorio nazionale, concentrati soprattutto nelle cosiddette 'aree bianche'. In particolare - dice la compagnia- i comuni che verranno raggiunti dal piano saranno oltre 5.000, molti dei quali nelle 'aree bianche', vale a dire il 74% delle famiglie residenti in quelle zone e che utilizzano la rete fissa".