Arriva al pronto soccorso con una ferita alla testa: è stato colpito di striscio da un proiettile

E' stato colpito di striscio. Il proiettile che lo ha "sfiorato" ha provocato ferite non letali. Un licatese è stato medicato dai medici del pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" e, per sua fortuna, non è appunto in pericolo di vita.

I carabinieri hanno avviato le indagini per fare chiarezza su quello che, al momento, è un inquietante episodio. Sarebbe bastato poco, pochissimo, e il ferimento avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Non filtrano informazioni ulteriori al momento, ma i militari dell'Arma - come procedura investigativa esige - stanno sentendo l'uomo ferito per cercare di ricostruire cosa sia accaduto: in che contesto e dove è avvenuto il ferimento. Stando a quanto emerge, il licatese ha riportato una ferita nella parte alta della testa.

